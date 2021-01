19 doanh nghiệp nhà nước báo lãi tổng cộng 21.000 tỉ đồng cho năm 2020

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, ngoài kết quả kinh doanh trên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước còn cho biết tổng nộp ngân sách của 17/19 doanh nghiệp ước đạt 56.387 tỉ đồng, vượt 12% so với kế hoạch năm 2020. Tổng tài sản công ty mẹ của 15/19 doanh nghiệp ước đạt 1.543.867 tỷ đồng, tăng 4,59% so với năm 2019.

Trong đó, một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) cao như: Tập đoàn Bưu chính viễn thông (7,8%); Tổng công ty Viễn thông Mobifone (20,3%); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (8,9%); Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (9,9%).

Một số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng tưởng mạnh như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (tăng 41,73% so với năm 2019); Tập đoàn Bưu chính viễn thông (tăng 5,3% so với năm 2019); Tập đoàn Công nghiệp cao su (tăng 5,1% so với năm 2019).

Trong năm 2020, giá trị thực hiện đầu tư và tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư của tất cả các doanh nghiệp trực thuộc đều thấp do phải giãn, hoãn tiến độ triển khai, thanh toán các dự án để tập trung nguồn lực ứng phó ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, có nhiều dự án đầu tư trọng điểm đã được phê duyệt và triển khai thực hiện, như: Dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Xác định được trữ lượng lớn dầu khí tại Lô 114; hoàn thành đầu tư đưa giàn BK-21 vào khai thác; đóng điện thành công Sân phân phối Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu; đốt lửa lần đầu bằng dầu thành công Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1.

Hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Thượng Kon Tum và 2 nhà máy điện mặt trời (ĐMT) Phước Thái 1 – 50 MW, ĐMT Sê San 4 – 49 MW. Đưa vào phát điện thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng (688 MW); Triển khai thi công Cụm công trình cửa xả dự án thủy điện tích năng Bác Ái; Cơ bản hoàn thiện các thủ tục để khởi công đầu năm 2021 dự án NMNĐ Quảng Trạch I (1.200 MW), NMTĐ Hòa Bình mở rộng (480 MW); Khởi công 180 công trình và hoàn thành 189 công trình lưới điện 110-500kV.

Phát triển thêm gần 3.000 cơ sở hạ tầng xây mới trên toàn mạng, phát sóng bổ sung 4.597 trạm 4G mở rộng vùng phủ sóng di động 3G/4G lên 95% dân số và 90% lãnh thổ; triển khai thử nghiệm kĩ thuật 5G với tốc độ download đạt hơn 2Gbps.

Năm 2021, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả. Đồng thời, tập trung rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả khác, không để tổn thất lớn và kéo dài như 12 dự án của ngành công thương thời gian qua./.