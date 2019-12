18 khung cảnh từ trong phim bước ra ngoài đời thực

1. Phim Downton Abbey

Ảnh: BrightSide

2. Một góc cảnh quay trong A Christmas Carol

Ảnh: BrightSide

3. Trung tâm thương mại sầm uất trong The Devil Wears Prada

Ảnh: BrightSide

4. Không gian quảng trường trong Enchanted

Ảnh: BrightSide

5. Góc thành phố trong Spider Man.



Ảnh: BrightSide

6. Con đường, của hiệu trong Men In Black: International

Ảnh: BrightSide

7. Căn phòng trong Skyfall

Ảnh: BrightSide

8. Sự tương đồng thú vị trong cảnh quay của Night at the Museum: Secret of the Tomb

Ảnh: BrightSide

9. Phân cảnh trong Good Omens

Ảnh: BrightSide

10. Chút màu sắc khác trong Home Alone

Ảnh: BrightSide

11. Mấy ai nhận ra đây là cảnh trong Forest Gump

Ảnh: BrightSide

12. Một cảnh trong Doctor Who

Ảnh: BrightSide

13. Cây cầu nổi tiếng trong Bridget Jones’s Diary

Ảnh: BrightSide

14. Phố xa trong Atonement

Ảnh: BrightSide

15. Một góc trong Fast & Furious

Ảnh: BrightSide

16. Khung cảnh cổ kính trong Bohemian Rhapsody

Ảnh: BrightSide

17. Con phố nhỏ trong Last Christmas

Ảnh: BrightSide

18. Cung điện trong The Crown