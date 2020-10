17 điểm đến của Việt Nam làm “mưa gió” trên báo Tây

1. Lễ hội đèn lồng Hội An

Đèn lồng Hội An. Ảnh: Dreamstime

Phố cổ Hội An được ví như bông hoa của sự hoài niệm, cổ kính và đầy màu sắc. Tuy nhiên, "bông hoa" ấy chỉ thực sự nở rộ và bộc lộ vẻ đẹp diệu kì nhất vào Tết Trung thu. Với hàng ngàn chiếc đèn lồng dọc các tuyến đường, phố cổ Hội An dường như trở nên bừng sáng và lung linh hơn ngày thường trong những sắc màu rực rỡ.

Đến Hội An, du khách có thể trải nghiệm hoạt động thả đèn hoa đăng xuống dòng sông Hoài cầu may mắn. Các dịch vụ bán đèn hoa, thuê thuyền được phục vụ tại các điểm dọc bờ sông. Đây là một cách để du khách chiêm ngưỡng khung cảnh Trung thu trọn vẹn nhất tại Hội An.

2. Ghé thăm Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Dreamstime

Với quần thể 1.600 ngọn núi đá vôi mang vẻ đẹp hùng vĩ, không khó hiểu khi vịnh Hạ Long được coi là điểm du lịch được gợi ý hàng đầu khi đến Việt Nam. Tại đây, du khách có thể cảm nhận được sự trong lành, yên bình, khác hẳn với thành thị bon chen, đông đúc.

Khi thăm vịnh, khách du lịch có thể tham quan những địa danh nổi tiếng như hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, đảo Titốp. Du khách sẽ không khỏi choáng ngợp khi chiêm ngưỡng những nhũ đá sáng lung linh sắc màu cùng các tượng đá với hình thù kỳ lạ, độc đáo.

3. Lặn biển đảo Cát Bà

Đỉnh Ngự Lâm- Cát Bà. Ảnh: Shutterstock

Du khách sẽ không cảm thấy hối hận khi đến thăm đảo Cát Bà bởi phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Vịnh Lan Hạ cách đó không xa cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời thay cho chuyến tham quan Vịnh Hạ Long.

Dưới các rạn đá ngầm ở chân đảo là rặng san hô đỏ, mang vẻ đẹp huyền ảo đầy màu sắc của vùng biển nơi đây. Với mức giá khoảng 1 triệu đồng, khách du lịch có thể thuê dịch vụ lặn biển để tự mình trải nghiệm cảnh đẹp dưới đại dương.

4. Du ngoạn đồng bằng Sông Cửu Long

Chợ Nổi trên Sông Mê Kông. Ảnh: Shutterstock

Tham gia những phiên chợ nổi đặc trưng của địa phương là cách tốt nhất để tận hưởng không khí và cảnh tượng nơi đây. Di chuyển bằng thuyền từ Cái Bè đến Cần Thơ sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm tuyệt vời khi trải qua một đêm trên sông nước.

5. Khám phá hang động lớn nhất thế giới ở vườn quốc gia Phong Nha

Hang Sơn Đoòng. Ảnh: Shutterstock

Tỉnh Quảng Bình là một vùng rừng rậm hoang vu ở miền trung Việt Nam, sát biên giới Lào. Khu vực này tập hợp hàng trăm hang động lớn nhỏ khác nhau, nổi tiếng nhất là hang Sơn Đoòng - được mệnh danh là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Nơi đây sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những người thích thử thách bản thân, ưa khám phá. Bên trong không gian kỳ vĩ của hang động là cả một thế giới tách biệt - một kỳ quan thiên nhiên hiếm có khiến cho các nhà chinh phục Sơn Đoòng phải sửng sốt.

6. Ghé thăm Bảo tàng Cà phê Buôn Ma Thuột

Cà phê tại Buôn Ma Thuột. Ảnh: Shutterstock

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, có rất nhiều điểm tham quan liên quan đến cà phê. Du khách có thể tìm hiểu về ngành công nghiệp đặc trưng này tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Khi đến đây, du khách chắc chắn phải tìm hiểu và thử qua cà phê "chồn" - hay còn được gọi là kopi luwak - loại cà phê mà được xếp vào hàng ngon nhất thế giới.

Giám đốc điều hành Jackie Scully của Wanderlust nói: "Tôi thích quán cà phê Note ở thành phố. Quán được trang trí bởi những mẩu giấy note của các du khách trên toàn thế giới. Cà phê nơi đây không phải là một thức uống thông thường".

7. Thưởng thức bát Phở ngon nhất Hà Nội

Phở Hà Nội. Ảnh: Dreamstime

Phở là món ăn truyền thống và lâu đời của người Hà Nội. Chỉ với 4 nguyên liệu đơn giản gồm nước dùng, thịt bò luộc, bánh phở và hành lá, món ăn tạo nên thứ hương vị đặc trưng khó cưỡng. Hà Nội được mệnh danh là "Thủ đô Phở" của Việt Nam. Mỗi nhà hàng ở đây đều tự hào với những công thức nấu phở bí mật của riêng mình.

8. Tham quan Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh

Bảo tàng TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Shutterstock

Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh là không gian làm sống lại quá khứ đẫm máu của đất nước qua các bức ảnh, hiện vật. Nơi đây cũng là nơi Ngô Đình Diệm đã trải qua những giây phút cuối đời trước khi bị ám sát vào năm 1963.

Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật, từ tàn tích bom đạn kỳ lạ, lời kể của các cựu chiến binh đến mô hình máy chém đẫm máu và những bức ảnh về vụ bỏng bom Napalm kinh hoàng. Tất cả được coi là một lời nhắc nhở rùng mình về cuộc sống khổ cực của con người Việt Nam thời kì chiến tranh.

9. Đi lễ nhà thờ kiểu Việt Nam

Tòa Thánh Tây Ninh. Ảnh: Shutterstock

Tại Tây Ninh - một thị trấn sầm uất ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngay giữa phố xá tấp nập các quán xá , xe cộ ồn ào là Đền Thánh Cao Đài, tòa thánh của Đạo Cao Đài.

10. Đi xích lô ở TP. Huế

Xích lô ở Huế. Ảnh: Dreamstime

Nằm bên dòng sông Hương xinh đẹp, Huế là cố đô mang nhiều dấu ấn lịch sử Việt Nam vẫn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử quan trọng.

Đến thăm cố đô, du khách không thể bỏ lỡ chuyển khám phá bằng xích lô. Khởi hành vào buổi sáng để tận hưởng không khí mát mẻ, bạn có thể ghé qua đấu trường Hổ Quyền - được ví như Đấu trường La Mã của Việt Nam, nơi voi và hổ sẽ diễn ra những trận quyết đấu. Sau đó, du khách có thể đến Lăng Tự Đức và qua đồi Vọng Cảnh - nơi có tầm nhìn tốt nhất để ngắm toàn cảnh sông Hương.

Từ đồi Vọng Cảnh, du khách có thể xuống dốc để đến một trong những ngôi chùa đẹp nhất của Huế - chùa Từ Hiếu, tọa lạc trong khu rừng thông yên tĩnh đẹp như tranh. Kết thúc chuyến đi, bạn có thể ghé ngang qua lăng Minh Mạng - vị hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn.

11. Trải nghiệm sự lãng mạn ở chợ tình Sapa

Chợ tình Sapa. Ảnh: Dreamstime

Thị trấn Sapa ngày càng trở nên nổi tiếng với khách du lịch trong và ngoài nước, nhưng vẫn còn đó những nét truyền thống đang hiện hữu trường tồn. Một trong số đó là Chợ tình - nơi những thanh niên trẻ người Dao và H’mong trong khu vực đến để giao lưu kết bạn qua những bài hát truyền thống.

12. Đi thuyền qua cánh đồng lúa Tam Cốc

Đồng lúa Tam Cốc. Ảnh: Shutterstock

Năm 2014, quần thể Danh thắng Tràng An ở tỉnh Ninh Bình đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ngôi làng Tam Cốc - Bích Động (thường được gọi đơn giản là Tam Cốc) thuộc quần thể danh thắng Tràng An, nổi bật với những cánh đồng lúa dọc hai ben bờ sông. Du khách có thể trải nghiệm khung cảnh yên bình bằng chuyến đi thuyền dọc theo sông Ngô Đồng, tận hưởng không khí làng quê đồng bằng Bắc Bộ.

13. Ngắm loài khỉ quý hiếm ở vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Shutterstock

Vườn quốc gia Cát Tiên nằm ở miền Nam Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của những người yêu động vật hoang dã. Vượn đen má vàng, voọc bạc và voọc lùn bản địa - loài linh trưởng quý hiếm được phát hiện tại Trung tâm các loài linh trưởng nguy cấp Đảo Tiên. Khu bảo tồn gấu Cát Tiên là nơi sinh sống của hàng chục con gấu chó quý hiếm.

14. Ngỡ ngàng trước Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc. Ảnh: Shutterstock

Thác Bản Giốc hình thành từ hai thác nước va vào nhau dọc theo sông Quây Sơn - con sông nằm dọc biên giới Việt - Trung, thuộc huyện Trùng Khánh, Cao Bằng của Việt Nam và huyện Đại Hưng, Quảng Tây của Trung Quốc.

Tại đây, bạn sẽ được tham quan một trong những thắng cảnh thiên nhiên ngoạn mục nhất Đông Nam Á. Nơi đây sở hữu cảnh quan đáng kinh ngạc,với kích thước hùng vĩ (cao 70m và rộng 208m).

15. Chiêm ngưỡng cầu Vàng Bà Nà Hill Đà Nẵng

Cầu Vàng Bà Nà Hill. Ảnh: Shutterstock

Cầu Vàng ở thành phố Đà Nẵng là một trong những cây cầu đặc biệt. Du khách có thể đi bộ trên con đường dài 150m giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Bà Nà Hills, gợi cho bạn cảm giác bước đi trên không trong sự nâng đỡ của bàn tay Phật. Công trình kiến trúc này đã thu hút nhiều du khách hơn đến với thành phố Đà Nẵng.

16. Tận hưởng sự yên bình trên đảo Phú Quốc

Đảo Phú Quốc. Ảnh: Shutterstock

Đảo Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường cho những du khách muốn thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp nơi đô thị. Nơi đây có rất nhiều sự lựa chọn để du khách trải nghiệm. Những du khách yêu thích động vật hoang dã có thể đến Công viên Bảo tồn và Chăm sóc Vinpearl Safari để ngắm voi, hổ Bengal trắng, Voọc bạc,... Nếu muốn hòa mình vào thiên nhiên, bạn có thể đi bộ xuyên qua những khu rừng rậm của vườn Quốc gia Phú Quốc, chiêm ngưỡng thác Suối Tranh chảy nhẹ nhàng.

17. Sống với người dân địa phương ở Mai Châu

Cuộc sống người dân nơi đây. Ảnh: Shutterstock

Dọc đường mòn du lịch qua tỉnh Hòa Bình đến vùng nông thôn Tây Bắc, bạn sẽ có cơ hội khám phá Thung lũng Mai Châu - nơi được bao bọc bởi hàng ngàn ngọn núi và những cánh đồng bậc thang độc đáo.

Để có được cảm giác gần gũi, gắn bó với cuộc sống hàng ngày ở vùng quê nơi đây, du khách trải nghiệm dịch vụ sống tại nhà của người Thái Trắng bản địa, tại bản Lác hoặc Poom Coong. Đây chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên đối với mọi du khách từng đặt chân đến mảnh đất này.

Theo Wanderlust