10 điều phi lý đang tồn tại trong cuộc sống có thể bạn chưa biết

1. Thật lạ lùng khi vùng đất màu xanh (Greenland) lại phủ trắng băng tuyết, còn Iceland thì ngược lại.

Ảnh: BrightSide

2. Một cách chơi chữ hay ho trong tiếng Anh chăng?

Ảnh: BrightSide

3. Tại sao vịt cao su luôn thiết kế có màu vàng, trong khi vịt thật có màu nâu và xanh lá cây?

Ảnh: BrightSide

4. Tại sao chữ cái W lại được gọi là "double-U", mặc dù trông nó rõ ràng giống "double V" hơn?

Ảnh: BrightSide

5. Đối với thang điểm chữ, tại sao chỉ có A, B, C, D, F mà không có E?

Ảnh: BrightSide

Trước đây, E cũng được sử dụng trong hệ thống chấm điểm. Ngày nay, nó vẫn còn tồn tại ở một số trường nhưng không nhiều. Hiện nay hệ thống chấm điểm sử dụng F viết tắt cho "fail".

6. Ở một số quốc gia, bàn học có vẻ nhỏ dần theo từng cấp học.

Ảnh: BrightSide

7. Mọi người thường miêu tả trong phim hoạt hình rằng những con chuột thích phô mai, mặc dù chúng không thích chút nào.

Ảnh: BrightSide

8. 2 lá cờ của Romania và Chad gần như giống hệt nhau.

Ảnh: BrightSide

9. Người nước ngoài gọi đây là "chicken fingers" (ngón tay gà) trong khi gà làm gì có ngón tay?

Ảnh: BrightSide

10. Logic của người Đức.

Ảnh: BrightSide

Khi nói tiếng Anh, người ta quen cách nói "twenty four" (hai mươi bốn). Tuy nhiên, bằng tiếng Đức, họ chuyển đổi thứ tự và nói rằng "Four and twenty" (bốn và hai mươi).

Theo BrightSide