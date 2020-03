10 điều chứng minh màu sắc ảnh hưởng tới tâm trạng của con người (P2)

6. Màu đỏ

Ảnh: BrightSide

Màu đỏ là màu tượng trưng cho sức mạnh, niềm đam mê và thích mạo hiểm. Nó tiếp thêm cho bạn năng lượng hành động, can đảm đương đầu với khó khăn thử thách. Đây là màu không thích hợp với những người hướng nội và những nơi yên tĩnh, những tình huống đòi hỏi sự bình tĩnh. Màu đỏ rất cần cho những hoạt động mang tính náo nhiệt, thể dục thể thao. Nó cũng là màu tuyệt vời để thu hút sự chú ý vì nó rất nổi bật, nó cũng mang tới cho bạn sự tự tin và năng động hơn.

Ảnh: BrightSide

Màu vàng truyền cảm hứng, khiến bạn trở nên phấn khích, tích cực và vui vẻ, làm nổi bật sự tự tin trong bạn. Có thể thể thấy hầu hết những biển báo hay bảng truyền thông đều có chữ màu đen trên nền vàng, bởi màu vàng rất nổi, nó lập tức thu hút sự chú ý và làm bật lên thông tin in đen trên đó. Do vậy, nó là lựa chọn hoàn hảo cho việc thuyết trình hay khi bạn cần truyền tải một thong điệp khẩn cấp.

8. Màu trắng

Ảnh: BrightSide

Màu trắng là biểu trưng cho sự thuần khiết và ngây thơ. Nó mang lại cho ta cảm giác an toàn, mới mẻ, và một hy vọng về những khởi đầu mới. Người ta thường sử dụng màu trắng với ý nghĩa mang lại sự thoải mái và sạch sẽ. Đó là lý do bạn thấy họ thường sử dụng tông màu này trong các khách sạn và bệnh viện, bởi vì nó thể hiện sự hiếu khách và an toàn.

9. Màu hồng

Ảnh: BrightSide

Màu hồng đại diện cho sự lãng mạn, ấm áp và sự nữ tính. Khi liên tưởng tới màu hồng ta thường nghĩ tới sự ân cần và chăm sóc, vậy nên đây là màu được ưa chuộng trên những sản phẩm dành cho trẻ em và phụ nữ. Màu hồng khiến chị em trở nên quyến rũ hơn trong mắt đàn ông. Bất kì cô gái trở nên nữ tính dịu dàng hơn khi sử dụng tông màu hồng. Màu này cũng được dùng để trang trí bánh bởi vì nhìn thôi bạn cũng cảm thấy ngọt ngào.

10. Màu nâu

Ảnh: BrightSide

Màu nâu giống màu của đất, màu của thiên nhiên, thể hiện sự chân thật và đáng tin cậy. Đó là màu sắc đem lại cảm giác thoải mái như ở nhà mình vậy. Bạn có thể sử dụng tông màu này bất cứ lúc nào bạn muốn mọi thứ thân thuộc hơn. Màu nâu còn thể hiện bằng những đồ vật bằng gỗ, vừa thể hiện sự trang nhã vừa tôn lên vẻ sang trọng.

Theo BrightSide