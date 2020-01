10 diễn viên ngôi sao “tụt hạng” nhanh như một cơn gió (P2)

6. Taylor Kitsch

Sau vai diễn trong Friday Night Lights, Taylor Kitsch dường như đã trở thành cái bóng của chính nhân vật trong phim. Năm 2012, Disney đã quyết định hợp tác với nam diễn viên này với vai chính trong John Carter, tuy nhiên diễn xuất và doanh thu của cả bộ phim không được đánh giá cao lắm. Vai chính thứ hai của anh trong bộ phim Battleship năm 2012 cũng mang đến sự thảm bại không kém cho sự nghiệp của Kitsch. Sau này, nam diễn viên vẫn xuất hiện trong một số bộ phim nhưng đều không thành công như kỳ vọng.

7. Adam Sandler

Hầu hết các vai diễn trong sự nghiệp của Adam Sandler đều không nổi bật và gây được tiếng vang lớn, song người hâm mộ vẫn biết đến anh qua những nhân vật hài của Hollywood. Tuy nhiên, bộ phim Jack and Jill do chính Adam viết và sản xuất đã khiến cả người hâm mộ và giới phê bình đều ngán ngẩm. Bộ phim đã giành kỷ lục về các đề cử cho giải Mâm xôi vàng, tổng số lên đến 10 giải, bao gồm cả giải bộ phim tệ nhất.

8. Lindsay Lohan

Mọi người đều biết rằng sự nghiệp của Lindsay Lohan đi xuống vì những lý do không liên quan đến công việc của cô ấy, nhưng chính bộ phim I know Who Kills Me đã khiến các nhà phê bình nghi ngờ chính tài năng của Lindsay. Trước đó, hầu như Lohan đều thành công trong các vai diễn. Tuy nhiên chỉ sau một bộ phim, cô đều không gặt hái được thành quả như mong đợi.

9. Eddie Murphy

Bộ phim Dreamgirls mà Eddie Murphy giành được giải Quả cầu vàng và được đề cử Oscar được giới chuyên môn cho là bộ phim hay cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Chỉ một năm sau, Eddie đã giành được 3 giải Mâm xôi vàng cho vai diễn trong Norbit. Bộ phim đầy những câu chuyện dở khóc dở cười, phân biệt giới tính này đã nhận được rất nhiều đánh giá không hay từ các nhà phê bình.

10. Orlando Bloom

Black Hawk Down, The Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, Troy - Orlando Bloom là những bộ phim đình đám mang lại tên tuổi cho nam diễn viên này. Tuy nhiên, khi chuyển hướng sang bộ phim hài kịch Elizabethtown, sự nghiệp của Orlando gần như tụt dốc không phanh.

