10 điện thoại bán chạy nhất thế giới quý III/2019

10 smartphone bán chạy nhất quý III/2019. Nguồn: Counterpoint Research

Thực tế, iPhone XR đứng đầu bảng xếp hạng smartphone bán chạy nhất thế giới ngay từ khi bán ra lần đầu vào quý IV/2018. Dù iPhone 11 ra đời nhằm thay thế iPhone XR, mẫu iPhone một năm tuổi của Apple vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt sau khi giảm giá xuống 599 USD.

Theo thống kê của Counterpoint Research, iPhone XR chiếm 3% doanh số smartphone toàn cầu trong quý III/2019, tiếp đó là Samsung Galaxy A10 với 2,6% thị phần. Samsung đạt thành công nhờ dòng Galaxy A tầm trung trang bị camera tốt và pin lớn. Galaxy A50 với cụm camera 3 ống kính, pin 4.000mAh và bộ nhớ 128GB xếp thứ ba với 1,9% thị phần.

Apple iPhone 11 và Oppo A9 cùng xếp thứ tư với 1,6% thị phần. iPhone 11 sở hữu camera góc rộng, pin khỏe, màn hình LCD 6.1 inch và chip A13 Bionic, giá từ 699 USD cho bộ nhớ 64GB. Oppo A5s (1,5%), Samsung Galaxy A20 (1,4%), Oppo A5 (1,3%) và Xiaomi Redmi 7A (1,2%) đảm nhiệm vị trí từ thứ 6 tới thứ 9.

Vị trí chốt bảng thuộc về Huawei P30 với 1,1% thị phần. P30 là flagship cuối cùng của Huawei được sử dụng dịch vụ Google. Do bị cấm sử dụng công nghệ Mỹ, Huawei phải cài đặt Android nguồn mở trên Mate 30, đồng nghĩa không thể chạy các ứng dụng Android quan trọng như Play Store, Maps, Gmail, Search… Tại Trung Quốc, nó không phải vấn đề lớn vì hầu hết ứng dụng Google đều bị cấm. Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế, thiếu vắng ứng dụng Google lại ảnh hưởng nặng nề.

10 điện thoại bán chạy nhất thế giới chiếm 17% thị phần smartphone trong ba tháng, tăng từ 15% so với cùng kỳ năm 2018. Dù vậy, do người dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu, tổng doanh thu của chúng lại giảm 30% so với một năm trước đó. Một phần là vì điện thoại tầm trung nay cũng có các tính năng của điện thoại cao cấp như 3 camera, cảm biến vân tay dưới màn hình.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/the-gioi-so/di-dong/10-dien-thoai-ban-chay-nhat-the-gioi-quy-iii-2019-193632.ict