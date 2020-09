10 chi tiết phim được các “thánh soi” chia sẻ lên mạng xã hội

1. Đồng phục của trường Hogwarts trong Harry Potter và Tù nhân ngục Azkaban

Các “fan cứng” của loạt phim Harry Potter có thể nhận ra sự khác biệt lớn trong phần phim thứ ba. Nếu để ý, khan giả có thể nhận thấy trang phục của các học sinh khá “luộm thuộm” và cũ kỹ, không được chỉn chu như 2 phần phim đầu.



2. Bức tranh thời Trung cổ xuất hiện trong phân cảnh phim Nàng tiên cá

Trong cảnh ca hát của nàng tiên cá Ariel dưới đại dương, nhiều khan giả đã nhận ra bức tranh Magdalene with the Smoking Flame nổi tiếng của nghệ sĩ Georges de La Tour vào thế kỷ 17.

3. Tấm bưu thiếp trong Baby Driver

Nếu để ý kỹ, khán giả sẽ nhận ra điểm tương đồng giữa hình ảnh trên bức tường phía sau của quán cà phê – nơi các nhân vật gặp nhau và hình ảnh trên tấm bưu thiếp xuất hiện ở cuối phim. Đây có thể là ẩn ý của tác giả.

4. Máy xay tiêu “vượt thời gian” trở về bộ phim Shrek 2

Trong Shrek 2, các hiệp sĩ nhắm vào Shrek bằng một chiếc máy xay tiêu khổng lồ. Tuy nhiên, máy xay tiêu thực tế được phát minh vào năm 1842, hoàn toàn không ăn khớp với bộ phim lấy bối cảnh cổ đại.

5. Tấm áp phích trong Back to the Future Part III

Tại một phân cảnh trong Back to the Future Part III, nhân vật Marty có nhắc đến Clint Eastwood. Tình cờ, bên cạnh anh là một tấm áp phích quảng báo bộ phim Revenge of the Creature (1955) - bộ phim đầu tay của Clint Eastwood.

6. Quy luật đặt tên trong Stardust

Nếu bạn để ý, tên của các nhân vật trong Stardust (2007) có hàm ý cụ thể. Theo tiếng Latinh, “Primus” có nghĩa là “đầu tiên”, dùng để đăt tên cho nhân vật Primus hay làm mọi thứ một mình. Trong khi đó, cái tên “Septimus” trong tiếng Latinh có nghĩa là “thứ bảy”, dùng cho nhân vật Septimus đi cùng 6 tay đua khác.

7. Cụm từ đầy ẩn ý của ác nhân Hades trong Hercules

Khi theo dõi bộ phim Hercules (1997), nhiều khán giả tỏ ra khó hiểu trước câu nói của Hades: “Mọi người hãy thư giãn, mới có một nửa thời gian”. Tuy nhiên ít ai để ý rằng, câu nói xuất hiện chính xác ở mốc 46 phút, tức là nửa thời gian của bộ phim dài 92 phút.

8. Nhân viên phục vụ trong Men in Black

Trong Men in Black II (2002), đặc vụ J đã “gán ghép” đặc vụ T với một cô phục vụ. Trong Men in Black III (2012), nhiều người bất ngờ trước phân cảnh cô phục vụ xuất hiện với tư cách là một bà mẹ bỉm sữa.

9. Âm nhạc trong phim hoạt hình Mulan

Trong Mulan, các bài hát chỉ xuất hiện ở nửa đầu phim, trước khi nhân vật tìm thấy một ngôi làng bị phá hủy. Đó là khoảnh khắc đưa bối cảnh phim trở nên u ám hơn, vì vậy các nhà sản xuất quyết định không sử dụng âm nhạc vào nửa cuối bộ phim này.

10. Nhân vật chính trong The Pursuit of Happyness “chạm mặt” nguyên mẫu ngoài đời thực

The Pursuit of Happyness là bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện của doanh nhân nổi tiếng Christopher Paul Gardner, do Will Smith đảm nhận vai chính. Trong một phân cảnh, nhân vật nguyên mẫu -Christopher Paul Gardner – đã tình cờ xuất hiện với vai trò là một diễn viên quần chúng trong phim.

