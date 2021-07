10.000 bản sách điện tử “Cẩm nang phòng chống COVID-19” tặng miễn phí cho bạn đọc

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông cùng Nhà xuất bản Xây dựng đã phối hợp xuất bản cuốn sách “Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”. Tài liệu này được xuất bản dưới dạng sách in và sách điện tử. Sách do PGS.TS. Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam cùng TS.BS. Nguyễn Việt Đồng - Giám đốc Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Hội Y học Lao động Việt Nam thẩm định, biên soạn.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đến từng người lao động trong công cuộc phòng, chống dịch của cả nước, NXB Thông tin và Truyền thông tiếp tục tặng 10.000 bản sách điện tử cho bạn đọc trên cả nước tại địa chỉ book365.vn và website nxbxaydung.com.vn.

Cẩm nang cung cấp những thông tin mà mỗi người lao động cần nắm được về dịch COVID-19, những dấu hiệu nhận biết, các đường lây nhiễm bệnh và cách để phòng, tránh lây nhiễm bệnh cho bản thân và cộng đồng. Ngoài ra, cuốn sách còn tổng hợp những lưu ý với cơ quan, doanh nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, nhằm sớm thích nghi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Bản sách in được in 4 màu, khổ nhỏ, dễ bỏ túi để mang theo khi ra ngoài. Với nhiều hình ảnh minh họa trực quan, thông tin ngắn gọn, súc tích, cuốn sách giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt những thông tin thiết yếu nhất để tự bảo vệ mình và cộng đồng.

Bản sách điện tử được thiết kế dạng multimedia với nhiều video clip mô tả cụ thể, trực quan từng bước các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, sách hướng dẫn chi tiết các bước rửa tay với dung dịch rửa tay có cồn, rửa tay với xà phòng và nước sạch; các bước khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc; hướng dẫn phòng chống dịch đối với người phải đi công tác tới vùng có nguy cơ lây nhiễm; những điều cần làm trước và sau khi tiêm vắc-xin,….

Đặc biệt, sách được thiết kế có âm thanh để bạn đọc có thể bấm, nghe từng trang hoặc nghe toàn bộ cuốn sách. Sách điện tử có thể sử dụng được trên nhiều thiết bị như máy tính PC, thiết bị di động hệ điều hành Android, iOS.

Sách in được phát hành rộng rãi trên toàn quốc và trên Sàn sách in Book365.vn, và website nxbxaydung.com.vn. Sách điện tử được phát hành tại địa chỉ sachdientu.nxbtttt.book365.vn và website nxbxaydung.com.vn. Ngay sau khi xuất bản, sách đã phát hành trên 100.000 bản.