1.000 tỉ đồng chảy về Khu phức hợp Sóng Việt

Ngày 30/7/2021, CTCP Địa ốc Phúc Đạt (Phúc Đạt Land) đã phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và có tài sản bảo đảm.

Nhà đầu tư mua trọn lô trái phiếu này là một tổ chức trong nước. Đơn vị thu xếp phát hành gồm CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPBS) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Lô trái phiếu của Phúc Đạt Land có kỳ hạn 4 năm, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi (3 tháng/lần) đầu tiên là 6,3%/năm. Đối với kỳ thứ 3 và 4, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu trừ biên độ 0,7%/năm. Lãi suất cho các kỳ tính lãi còn lại bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là quyền sử dụng đất của CTCP Quốc Lộc Phát (Quốc Lộc Phát) có diện tích 11.369,5 m2, thuộc dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô đất số 1-17 thuộc dự án phát triển Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2, Tp. HCM.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Phúc Đạt Land sử dụng để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Gateway Berkeley (Gateway Berkeley).

Nên biết, Gateway Berkeley là công ty mẹ gián tiếp sở hữu 78 triệu cổ phần, tương đương 52% vốn điều lệ của Quốc Lộc Phát thông qua Công ty TNHH Đầu tư TTSV - công ty con do Gateway Berkeley nắm 99,98% vốn điều lệ.

Trong khi đó, Quốc Lộc Phát là nhà đầu tư phát triển dự án Khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thủ Thiêm) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, Tp. HCM), có diện tích khu đất khoảng 7,6 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 7.300 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Phúc Đạt Land được thành lập vào tháng 6/2010, hiện đóng trụ sở chính tại số 177 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM (Gateway Thảo Điền). Đây cũng là “đại bản doanh” của Gateway Berkeley.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Phúc Đạt Land và Gateway Berkeley hiện nay là ông Han Suk Jung (SN 1976, quốc tịch Hàn Quốc).

Ông Han Suk Jung còn là Tổng giám đốc của CTCP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) - một thành viên của tập đoàn Sơn Kim Group.

Sơn Kim Land hiện cung cấp nhiều dự án nhà ở, khách sạn và văn phòng tại Tp. HCM, trong đó có thể kể đến như: Gateway Thảo Điền, Serenity Sky Villas, The Nassim, The Galleria Residence, The Crest Residence, The Opera Residence, The Berkley, Indochine Park Tower, Empress Tower.

Phúc Đạt Land hiện đang kinh doanh khai thác tòa nhà Empress Tower có diện tích 18.955 m2 tại số 138-142 Hai Bà Trưng, Đa Kao, quận 1, Tp. HCM theo hợp đồng cho thuê ký với Công Ty TNHH Quản lý Kinh doanh Nhà TP. Hồ Chí Minh (HMTC) ngày 26/11/2012.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu và lợi nhuận của Phúc Đạt Land liên tục tăng trưởng.

Gần nhất, năm 2019, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 210,8 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 59,5 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 28%.

Tính đến ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Phúc Đạt Land đạt mức 208,7 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 103,7 tỉ đồng./.